Şoke eden iddia! 'Berk Oktay cinsiyet değiştirmeden önce benimle ilişkiye girdi'

Şubat ayında eşi Merve Şarapçıoğlu ile boşanan Berk Oktay hakkında magazin gündemine bomba gibi düşen bir olay yaşandı. Beyaz TV ekranlarında Söylemezsem Olmaz isimli programın sunuculuğunu yapan Seren Serengil'e ulaşan trans birey Birsu Hanım, Berk Oktay ile 4 yıl önce birlikte olduğunu ileri sürdü.

İddiaların ardından canlı yayına bağlanan Berk Oktay'ın avukatı Serdar Öktem, söz konusu suçlamaların bir iddia olduğunu ve konu hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

Hakkındaki iddialarla ilgili Instagram hesabından bir video yayınlayan Berk Oktay ise iddiaları kesin bir dille yalanlayarak dava açacağını belirtti.