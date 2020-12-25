Olay TV'de olay çıkmış! İşte kapanma nedeni

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Olay TV'nin kapatılma kararının perde arkasını anlattı. Süleyman Sarılar'ın söylediği gibi ortada herhangi bir baskı olmadığını söyleyen Özışık, asıl baskıyı Sarılar ve ekibinin yaptığını ifade etti.

Youtebe kanalında konuşan Hadi Özışık, Olay TV'nin sahibi Cavit Çağlar ile yaptığı görüşmenin detaylarını ilk kez anlattı. Süleyman Sarılar'ın Olay TV'de yaptığı "baskı gördük" iddiasını değerlendiren Özışık, Sarılar ve ekibinin Cavit Çağlar'ı canından bezdirdiğini söyledi.

İşte Özışık'ın o açıklaması;

"Patronun söylediklerinin tam aksine, ikinci patronun söyledikleriyle yola çıkarsanız ne olur? Yani asıl patron orada dururken siz ikinci patron rolündeki Hüseyin Köksal'ın talimatlarını alıp uygularsanız, birinci patronun ne yapması gerekiyor. Televizyon benim, bütün masrafı ben yapmışım ama benim belirlediğim yayın politikasını uygulamıyorsunuz beni ezip geçiyorsunuz.

Şimdi kırmızı çizgi ne? Tarafsız olacaksınız diyor bu bir. Hükümete düşmanlık yapmayacaksınız körü körüne bu iki. Tayyip Erdoğan'a sövüp saymayacaksınız üç ve PKK'nın siyasi ayağı olan HDP'nin grup toplantısını canlı vermeyeceksiniz.

Peki siz ne yaptınız? Siz Cavit Çağlar'ın söylediklerinin tam aksine her salı günü HDP'nin grup toplantısını canlı yayında verdiniz mi? Adam patron olarak bunu söylemiş.

Patron yayın politikasını böyle belirliyor. Ha işine gelirse devam edersin, gelmezse arkanı döner gidersin. Patrona meydan okumaya kimsenin hakkı yok!

Ayrıca nezaket denen bir şey var! Siz kimsiniz yahu? Sözün Nevşin Mengü'ye! Yav senin patronun onca kişinin olduğu toplantıya geliyor. Senin patronun orada "Nasılsınız iyi misiniz?" diyerek nezaket gösteriyor, sen o toplantıda "Sağolun teşekkür ederim" demek yerine "Merak etmeyin akşam başınızı belaya sokmayacağız" diyorsun. Sen kimsin ki benim başımı derde sokacaksın demiyor!

Ben nereye düştüm diyor. Şimdi bunların kulağından tutup kapıya koyarsan Cavit Çağlar olacak sansürcü!"