Akrep burcu 28 Aralık-3 Ocak haftalık burç yorumları bazı haberler sizi bekliyor!

28 Aralık-3 Ocak Akrep burcu haftalık yorumları internethaber.com'da. Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor, Akrep burcu haftalık yorumları aşk kariyer para konularında neler getirecek? Uygur Gür Akrep burcu haftalık yorumları 28 Aralık-3 Ocak haftası için önemli günleri ve astrolojik etkisi olay olayların detaylarını anlattı. İşte Akrep haftalık yorumlarının detayları...

Yükselen Akrepler pazartesi ve salı öğlene kadar ay İkizler burcunda olacak demekki gündeminiz finans. Salı öğleden sonra ay Yengeç burcuna girecek ve 30 Aralıkta bir Dolunay var bir çoğunuzun hayatında uzak çevrelerle alakalı gündemlerde netleşme olabilir. Yeni yıla girerken ay Aslan burcunda sanki hala kariyer konuları içersindesiniz belki üstlerinizle yıla başlarken bir görüşme de yapabilirsiniz. Ailevi gündemler, ortak planlar, onlardan gelecek haberler bunlar ön plana çıkıyor olabilir. İkili ilişkilerde yanıltıcı haberler, problemler, kırgınlıklar olabilir fakat bunlar yanıltıcı haberler olabilir lütfen ilişkilere dair konuları büyütmeyin duyduğunuz her habere de inanmayın.