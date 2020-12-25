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Evde lahmacun nasıl yapılır?

Bu akşam sizler için çok seveceğiniz bir tarifimiz var evde lahmacun yapmaya ne dersiniz? İşte sizler için lahmacun tarifi...

Yapımı kolay ve pratik bir yemek arıyorsanız evde lahmacun yapmayı mutlaka denemelisiniz. Dışarıda keyifle yediğiniz lahmacunu evde de kolayca hazırlayabilmeniz mümkün. Ailenizi, misafirlerinizi mutlu edecek bu lezzet, yanında bol yeşillik ve ayranla daha da güzel hale gelecek. "Peki evde lahmacun nasıl yapılır?" diye sorduğunuzu duyar gibiyiz. O zaman gelsin çıtır hamuruyla mutfağınızın yıldızı olabilecek hazırlanışı kolay lahmacun tarifi…

Malzemeler;

5 su bardağı un, 2 su bardağı su, tuz, 500 gr kıyma, 4-5 adet kuru soğan, 2-3 adet domates rendesi, 2 adet biber, yarım demet maydanoz, 1 yemek kaşığı domates salçası , 1 yemek kaşığı biber salçası
Kimyon, karabiber, tuz.

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