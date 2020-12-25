Yayın hayatına 26 gün önce başlayan Olay TV kapandı

Genel Yayın Yönetmenliği koltuğunda Süleyman Sarılar'ın oturduğu kanalın kadrosunda Nevşin Mengü, Özlem Akarsu Çelik, Duygu Demirdağ, Ali Ekber Aydın, Şafak Ongan, Nazlı Bolak, Gökhan Kayış, Ünal Kaya, Kenan Şener ve Alican Uludağ gibi isimler yer alıyordu.

Kapanma kararında altında Olay TV'nin frekans ve isim hakkını elinde bulunduran Cavit Çağlar ile kanalın yüzde 70 finansmanını sağlayan Trabzonlu iş insanı Hüseyin Köksal arasındaki anlaşmazlığın yattığı iddia edilmişti.

İddiaya göre; kanal, Cavit Çağlar'ın çekilmesi sonrası başka bir isimle ve yeni bir logoyla yoluna devam edecek.