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MEDYA

Akıncı 1. bölüm fragmanı

Akıncı dizisi 1. bölümüyle 1 Ocak 2021 Cuma akşamı ATV'de olacak. Akıncı'nın bu hafta yayınlanacak ilk bölümünde neler yaşanacak?

Akıncı 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Akıncı'nın ilk bölümünde neler olacak? Akıncı 1 Ocak 2021 Cuma akşamı ATV'de...

Fatih'in hikayesi üzerine kurulu olan Akıncı dizisinde; aşktan yana herhangi bir inancı olmayan genç, İstanbul'da bir kahraman haline dönüşüyor. Fatih, süper kahraman olurken; aslında hikayesi köklü bir geçmişe dayanıyor.

Aşka hiçbir inancı kalmayan Fatih, ilerleyen zamanlarda yeniden aşık oluyor, aynı zamanda İstanbul'u korumak için de büyük bir mücadele içerisine giriyor.

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