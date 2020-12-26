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Olay TV aslında neden kapandı?

Olay TV, yayın hayatına başlayalı henüz bir ay bile olmadan kapandı.

Olay TV'nin yayın haklarını elinde bulunduran Cavit Çağlar'ın kanalı kapatma kararı vermesiyle, yaklaşık bir ay önce kurulan Olay TV ekranı karardı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran kapanışın ardından birçok iddia da dolaşıma sokuldu. En önemli iddia ise Olay TV Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar, kanalın son yayınında Cavit Çağlar ile yaptığı konuşmayı aktararak, kendisine iktidardan büyük baskı olduğunu söylediğini kaydetti. 

Süleyman Sarılar, "Türkiye'de 30 Kasım'da yayına başlamış bir televizyonu susturacak merciyi herkes biliyor" şeklinde konuştu. Kanalın sahibi Cavit Çağlar'a baskı yapıldı mı? Kanalın Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar'ın açıklaması doğru mu? Cavit Çağlar, umduğu yayın çizgisini neden bulamadı? Hepsi ve daha fazlası Hadi Özışık ile Perde Arkası'nda.

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