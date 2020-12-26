Ayva tatlısı nasıl yapılır kış mevsiminin vazgeçilmezi!

Kış mevsiminin müjdecisi ayva, faydaları saymakla bitmeyen bir vitamin ve mineral deposudur. Düşük glisemik indeksi nedeniyle diyetisyenlerin de diyabet hastalarına ve diyet yapanlara tavsiye ettikleri ayva, lifli yapısı ile tokluk hissi vermesi açısından da harika bir meyvedir. Gelelim burada sizlerle paylaşmak istediğimiz ayva tatlısı tarifine. Aşağıda püf noktalarıyla anlattığımız ayva tatlısını mutlaka denmelisiniz.

Malzemeler;

4-5 adet ayva, bir tutam hibiskus, 5-6 adet karanfil, 1 adet kabuk tarçın, yarım ayva için yarım su bardağı şeker, yarım ayva için yarım su bardağı su.