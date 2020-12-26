Balık haftalık burç yorumları 28 Aralık-3 Ocak aile konuları ön planda!

Uygur Gür, 28 Aralık-3 Ocak Balık burcu haftalık yorumlarıyla internethabercom'da. Bu hafta Balık burcunu neler bekliyor sorusunun yanıtın veren Uygur Gür, Balık burçları için salı gününe dikkat diyor. Zira salı günü Balık burçlarını Dolunay hareketinden etkilenecek. İşte bu hafta Balık burcunu aşk, para, kariyer alanında bekleyenlerin detayları...Yükselen Balıklar pazartesi ve salı öğlene kadar ay İkizler burcunda demek ki ailevi konular ön planda, aileyle iletişim aileden gelen haberler yada aileyle yapılabilecek ortak aktiviteler öte yandan gayrimenkulünüz evinizle ilgili gündemler belki evinizde bir değişiklik yapmak istiyorsunuz bu konular ön plana çıkıyor.

Salı öğleden sonra ay Yengeç burcuna giriş yapacak ve zaten 30 Aralık'ta da bir Dolunay var demek ki aşk hayatınızla ilgili bir şeylerin netleşeceğini görüyoruz aşk hayatınızda türlü problemler vardır tam emin olamıyorsunuzdur bu Dolunayla beraber netleşir, bir ilişki kovalıyorsunuzdur olsun istiyorsunuzdur bu Dolunayla beraber o ilişkinin olup olmayacağı artık netleşiyor olabilir, iyi giden bir ilişkiniz vardır bu ilişkide ciddileşelim dersiniz. Ebeveynseniz çocuklarınızla ilgili bazı gündemler öne çıkabilir. Bazılarınız bu sene yetenekleriyle ilgilenmek isteyebilir bu Dolunayla beraber bir hobiye sarabilir. Bir taşınma kararı, ev alma, ev satma, ailevi gündemlerle ilgili bir şeyler netleşiyor olabilir. Yeni yıla girerken ay Aslan burcunda yani iş konularınız oldukça dikkat çekecek.