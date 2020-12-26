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Antalya'da isyan ettiren görüntü! Kısıtlamada gezdirmeye çıkardı yağmur yağınca...

Demirören Haber Ajansı

ANTALYA'da kimliği belirsiz bir kişi, sokağa çıkma kısıtlamasında, evcil hayvan gezdirenlere sağlanan muafiyeti kullanıp, dışarı çıktı. Sonrasında yağmurun yağmasıyla vicdansızca yaptığı hareket isyan ettirdi.

Antalya'da sokak kedilerinin patilerinin kesilmesi, 12 sokak köpeğinin zehirlenmesiyle ilgili hayvanlara uygulanan eziyet haberlerine bu kez farklı bir görüntü eklendi. Kepez ilçesinin Göksu Mahallesi'nde kimliği belirsiz bir kişi, sokağa çıkma kısıtlamasında köpeğini gezdirmek için dışarı çıktı. Ancak yağmurdan kaçmak için otomobiline binip, tasmasından tuttuğu köpeğini dışarda bıraktı.

Ardından da aracını sürerek, köpeği gezdirmeye başladı. Zaman zaman arka ayakları üzerinde sürüklenen köpeğin yaşadığı eziyet bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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