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Zeynep Sağdaş kapıcıya anahtar verdi başına gelmeyen kalmadı! Yatak odasında...

İhlas Haber Ajansı

Beşiktaş Arnavutköy’de yaşayan ünlü şarkıcı Zeynep Sağdaş’ın evi, hayvanlarına bakması için anahtarını verdiği apartman görevlisi tarafından soyuldu. Toplamda 60 bin lira değerinde hırsızlık yapan şahsın evde gezdiği anlar kameralara yansırken, adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 30 Ekim Cuma günü saat 17.20 sıralarında Beşiktaş Arnavutköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ünlü şarkıcı Zeynep Sinem Sağdaş konser vermek için olay günü şehir dışına çıktı. Sağdaş evden ayrılmadan önce apartman görevlisi Barış G’ye hayvanlarına bakması için anahtarını bıraktı. 2 Kasım Pazartesi günü evine geri dönen şarkıcı, iddiaya göre yaklaşık 60 bin lira değerindeki 3 adet altın kolye, altın alyans, nakit para, kot gömlek ve cep telefonu, kulaklık malzemelerinin çalındığını fark etti. Bunun üzerine hayvanlarını izlemek için yerleştirdiği güvenlik kameralarını izleyen Sağdaş, eşyalarının apartman görevlisi Barış G. tarafından karıştırıldıktan sonra çalındığını tespit etti. Şahsın eşyaları incelediği o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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