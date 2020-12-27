Demet Akalın Alişan yayından apar topar çıkardı! Ufuk Bayraktar isyan etti: Yazıklar olsun

Sosyal medya fenomeni '1 Milyon Mehmet', Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oldu. Sosyal medya fenomeni, programda bir anısını anlattığı sırada şarkıcı Alişan tarafından stüdyodan karga tulumba dışarı çıkarıldı. Alişan'ın bu hareketi, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.