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MEDYA

CNN Türk'te gergin anlar! 'Hakan Bayrakçı'yı susturun' dedi stüdyoyu terketti

CNN Türk'te Semiha Şahin'in sunduğu programda tansiyon yükseldi. İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu'na soru sormak isteyen Hakan Bayrakçı ile Metin Özkan birbirine girdi. Bayrakçı yayını terkederken, Semiha Şahin çaresiz kaldı.

CNN Türk'te Semiha Şahin'in sunduğu programda tansiyon yükseldi. SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, telefonla programa bağlanan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu’ya bir şeyler söylemek için araya girince gazeteci Metin Özkan’ın hışmına uğradı.

Metin Özkan, Semiha Şahin’den “Bir moderatör olarak müdahale eder misiniz? Hakan Bey’i susturun” derken, Semiha Şahin, Özkan'a “Kabalaşmayın” şeklinde yanıt verdi.

Hakan Bayrakçı da bunun üzerine, "Hakan Bayrakçı 50 dakikadır konuşmuyor Metin’ciğim, istersen bırakıp gideyim?" derken, kulaklığını fırlatarak programı terk etti.

Metin Özkan, "Ne kadar yanlış anlamaya meyillisiniz" derken, araya giren Semiha Şahin, sinirlendi. “Metin Bey bir saniye” diyerek Metin Özkan'ı susturmaya çalışan Şahin, "Metin Bey bir müsaade edin konuşayım ama ya? Ama hiçbir şey söyletmiyorsunuz ki… Herkesi susturuyorsunuz şu anda, bir müsaade edin" diyerek sesini yükseltti.

Özkan ise Şahin'in sitemine yanıt olarak, “Devam edin, ben soru sormuyorum” ifadelerini kullandı. Daha sonra Hakan Bayrakçı programa kaldığı yerden devam ederken, Metin Özkan ile Bayrakçı da barıştı.

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