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Erzurum'da alacağını böyle istedi! 'Paramı öde Nevzat abi, camiye Cuma'ya gitmeyle olmuyor'

ERZURUM'da bu da oldu. Kimliği belirsiz bir kişi alacaklı olduğu 'Nevzat Ulusoy' isimli kişinin dükkanının önüne giderek mikrofonla parasını istedi. Söyledikleri 'yok artık' dedirtti.

Erzurum'da bir kişi, alacaklı olduğu kişinin dükkanının önüne giderek mikrofonla parasını istedi. Sosyal medyada gündem oldu.
Erzurum'un Tebrizkapı semtindeki esnaf Murat Haksever, 2012 yılında bir komşusuna 50 bin TL’lik altın borcu verdi. O günden bu güne parasını alamayan Haksever, ilginç bir yöntemde alacağını istedi.

Megafonla dükkanının önünde bağırdı
Eline megafon alan Haksever, "Benim paramı verin" diyerek alacaklısının dükkanının önünde verdiği borcu istedi. Mikrofonla bağırarak parasını isteyen vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, görüntüler sosyal medyada tıklanma rekorları kırdı.

Camiye cumaya gitmeyle olmuyor
Alacaklı vatandaş, "Cuma namazını kıldın ama hakkımızı ödemiyorsun. Paramı öde Nevzat abi, camiye Cuma'ya gitmeyle olmuyor. Adi adam değilim, şükürler olsun senin gibi değilim. Bütün millete takmışsın Nevzat Ulusoy paramı öde. İşte öyle kaçarsın. Allah'tan korkmuyorsun, kuldan mı utanıyorsun Nevzat." diye bağırarak borçlusuna seslendi.

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