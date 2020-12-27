Aleyna Tilki'nin yatak sahnesi olay oldu! Exxen Bu Benim Masalım'ın fragmanı tepki çekti

Cemal Can Canseven ve Aleyna Tilki'nin başrollerinde yer aldığı Bu Benim Masalım isimli dizi Exxen'in iddialı projeleri arasında yer alıyor. Merak edilen dizinin ilk fragmanı yayınlandı. Her hareketi magazin gündemine düşen Aleyna Tilki dizide liseli bir kızın hayatını canlandıracak. Diziyle ilgili birçok eleştiri yapıldı.