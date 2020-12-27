İstanbul Beykoz'da Türk ve Azerbaycan bayraklarına çirkin saldırı

İSTANBUL Beykoz Tokatköy Mahallesi Sultanaziz Caddesi'nde, geçtiğimiz cuma günü, meydana gelen olayda; bir iş yerinin önüne gelen kişi, camda asılı bulunan Türk ve Azerbaycan bayraklarını yerinden sökerek yere attı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen polis, bayrakları yere atan kişinin M.A. (47) olduğunu tespit etti. M.A., polis ekiplerince gözaltına alındı. Yapılan araştırmalarda akli dengesi yerinde olmadığı yönünde yaşadığı mahalle sakinlerince beyanda bulunulan şüphelinin 'kayıp şahıs' olarak aranmasının olduğu ve 'cinsel taciz', 'kasten yaralama' ve 'aile içi şiddet' gibi suçlardan kaydı olduğu belirlendi.

M.A., hastanede yapılan kontrollerinin ardından 'devletin egemenlik alametlerini aşağılama' suçundan adli makamlara sevk edildi.