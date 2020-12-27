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Prof. Dr. Bingür Sönmez: Aşı yaptırmam diyenler vatan hainidir

Prof. Dr. Bingür Sönmez, FOX TV'de katıldığı canlı yayında aşı yaptırmayacakların vatan haini olduğunu söyledi.

FOX'da İlker Karagöz'ün sunduğu Çalar Saat programına katılan Prof. Dr. Bingür Sönmez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırmayanlarla ilgili değerlendirmede bulundu.

Bingür Sönmez, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Muhtemelen ocak ayı içinde herkese aşı yapılacak. Ama, 'Ben aşı yaptırmam' diyenler birer vatan haini. Onlara kız bile vermeyeceğiz, resmi dairelere bile giremeyecekler, okullara gidemeyecekler. İnsan vücudunun dokunulmazlığı nedeniyle mecbur etme şansımız yok. Kanun çıkarıp, 'Herkes yapacak' deme şansımız yok ama kurallar koyacağız. Nasıl sokağa çıkma yasağının kuralları var, aşıda da kural koyacağız. Devlet dairelerine bile giremeyecekler, otobüslere binemeyecekler, toplu taşımadan faydalanamayacaklar."

Prof. Dr. Sönmez'in bu açıklamaları kısa sürede sosyal medyada tepki topladı.

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