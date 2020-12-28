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İstanbul'da feci kaza! Yerde acı içerisinde kıvrandı bağırmaya başladı

İhlas Haber Ajansı

BEŞİKTAŞ Büyükdere Caddesi üzerinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, önünde seyreden bir başka motosikletliye çarptı. Kask kamerasına yansıyan feci kazada metrelerce sürüklenerek yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, geçtiğimiz Cuma günü saat 18.00 sıralarında Beşiktaş 4. Levent Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde 34 BC 5620 plakalı motosikletle Zincirlikuyu istikametine seyir halinde olan Ferhan A. ile aynı istikamette 34 CYZ 362 plakalı motosikletle seyreden Mustafa Tuygun E. çarpıştı. Çarpışma sonucu iki motosikletli de yere düşerek savrulurken, E.’nin motosikleti ise metrelerce sürüklendi. Kaza sonucu Ferhan A. bacağından yaralanarak yerde bağırmaya başladı. Acı içerisinde kıvranan motosikletli için olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Ferhan A.’yı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Feci kaza ise kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza nedeniyle trafik bir süreliğine tek şeritten verildi. Kazayla ilgili inceleme yapan polis ekipleri ise muayene yaptığı sürücü Mustafa Tuygun E.’nin 0.53 promil alkollü olduğunu tespit etti. Polis ekipleri E.’ye, “sürücü belgesi sahiplerinin, sürücü belgelerinin sınıfına göre sürmeye yetkili olmadıkları motorlu araçları sürmesi” ve “hususi otomobili 0.50 promilin üzerinde alkollü olarak kullanmak” maddesinden idari işlem uyguladı.

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