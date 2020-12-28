İkizler Ocak 2021 aylık burç yorumları finansal konular ön planda!

İkizler Ocak 2021 aylık burcu yorumları aşk, iş, para ve sağlık detayları ile bu ay İkizler burcunu hangi günler ne bekliyor sorularının yanıtları internethaber.com'da. İkizler burcu aylık yorumlarına göre finansal konularınız bu ay ön planda. 28 Ocak'ta ki Dolunay'ın İkizler burcu etkilerini de haberimizden okuyabilirsiniz. İşte Uygur Gür'ün İkizler burcu aylık yorumları hakkında aktardıkları...

Yükselen İkizler 20 Ocak'a kadar güneş Oğlak burcunda Merkür ve Venüs'te Oğlak burcunda yani ayın büyük bir bölümü odağınız finansal konularda özellikle ailenizle, eşinizle olan ortak harcamalarınızda aslında bütün mali tablonuzda. Bazılarınızında sağlığına dikkat etmesi gereken bir ay olabilir. 20 Ocak itibari ile güneş Kova burcuna ve yönetici gezegeniniz Merkür'de eşlik ediyor olacak yani hayata bakış açınızı sorguladığınız ve değişimlerle hayatınızı yola koymaya çalıştığınız bir dönem başlıyor. 28 Ocak'ta Aslan burcunda bir Dolunay gerçekleşiyor belli ki iletişiminiz, planlarınız, kararlarınız ön plana çıkacak.

Alacağınız önemli bir karar var bu son derece dikkat çekiyor. Kardeşler, yakın akrabalar, yakın arkadaşlar onlarla ortak gündemleriniz olabilir yada onların hayatında olup bitenlerden size bazı haberler gelebilir. Bazılarınıza yeni teklifler, sözleşmeler imzalar gelebilir. 7 Ocak itibari ile Mars Boğa burcuna giriyor biraz takıntılı bir ruh halinde olacaksınız yükselen İkizler.