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Seren Serengil bu sefer ifşalanan kişi oldu!

Her ünlü simanın artık en büyük korkularından biri özel mesajlarının ifşalanması oldu. Bugün ifşa olan isimse genelde kendisinin birileri ifşa ettiği Seren Serengil. Eski eşi Yaşar İpek’in kardeşi Eylem İpek Şafak hakkında söyledikleri olay oldu.

Her ünlü ismin en büyük korkularından biri de ifşalanmaktır normal şartlarda insanları ifşalayan Seren Serengil bu sefer ifşalanan kişi oldu. Eski eşi Yaşar İpek’in kardeşi Eylem İpek Şafak hakkında söyledikleri olay olan Seren Serengil'in ifşası sosyal medyada büyük ses getirdi.

Hayatındaki her şey olaylı geçtiği gibi evliliği ve ayrılığı da oldukça olaylı geçen Seren Serengil'in kavgaları, şiddet ve aldatma iddiaları havada uçuşmuştu! Seren Serengil, bu olayların hıncını hala alamamış olacak ki; bir takipçisiyle DM’leşirken Yaşar İpek’in kız kardeşi Eylem İpek Şafak ve eşi Gökhan Şafak için ağıza alınmayacak iddialarda bulundu.

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