Yengeç Ocak 2021 aylık burç yorumları aşk hayatınız hareketleniyor!

Yengeç Ocak 2021 aylık burç yorumları Dolunayın etkisi altında olacak. Yengeçleri Ocak 2021 aylık burcu yorumlarında neler bekliyor, dikkat edilmesi gereken günler hangileri? Astrolog Uygur Gür, Yengeç Ocak 2021 aylık burç yorularında hem Dolunayın etkilerini hem de Yengeç aylık burç yorumlarının detaylarını okuyabilirsiniz. İşte Yengeç Ocak 2021 aylık burç yorumları...

Yükselen Yengeçler 20 Ocak'a kadar güneş Merkür ve Venüs Oğlak burcunda olacak odağınız ikili ilişkilerde Merkür diyalogcu Venüs uyumlu demekki ikili ilişkilerle ilgili odağınız ön plana çıkıyor. Bazılarınız yeni biriyle tanışabilir, aşk hayatındaki sorunlarını çözebilir, eşinizle alakalı iyi haberler gelebilir bunlar son derece dikkat çekiyor. 20 Ocak itibari ile güneş Kova burcuna giriyor demekki artık odağınız finansal konularda. 28 Ocak'ta bir Dolunay gerçekleşecek buda demek oluyor ki maddi tablonuz netleşiyor finansal konularda bir karar alabiliyor olacaksınız.

Uzun zamandır beklediğiniz bir para gelebilir, bir mülkünüz vardır satışa çıkartmaya karar verebilirsiniz, bazılarınızın da kariyerinde bir şeyler netleşebilir. 7 Ocak itibari ile Mars Boğa burcuna geçiş yapıyor artık odağınız hep kariyeriniz için yada yaşamınızda koyduğunuz yeni hedefleriniz için sanki yaşamınız için yeni planlarınız var, kariyer için bir mücadeleniz var bunlar oldukça dikkat çekiyor yükselen Yengeçler.