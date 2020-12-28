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Evde kuru domates ezmesi nasıl yapılır?

Sizler için çok lezzetli bir tarifimiz var kuru domates ezmesi. Kahvaltıda, çay saatlerine güzellik katacak. İşte kuru domates ezmesi tarifi...

Kurutulmuş domatesle yapılan her şey güzeldir; yaz, kış, kahvaltı da, çay saatlerinde yada misafir sofralarında bir şekilde ikram edilebilir. Aslında hiç bir şey eklemeden biraz sıcak suda yumuşatıp, üzerine zeytinyağı gezdirip istediğiniz baharatlarla karıştırarak bile çok lezzetli bir kahvaltılık yapabilirsiniz. İşte sizler için lezzetli mi lezzetli kuru domates ezmesi tarifi...

Malzemeler;

200 gr kuru domates, yarım demet maydonoz, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, yarım tatlı kaşığı isot, yarım su bardağı zeytinyağı, tuz, 1 su bardağı ceviz.

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