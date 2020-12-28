Şanlıurfa'daki arazi kavgasının yeni görüntüler ortaya çıktı

Şanlıurfa'da geçtiğimiz günlerde katliam gibi bir olay meydana geldi. Şehrin Remzi Mahallesi'nde Avcı ve Polat aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeni ile silahlı kavgaya çıktı. Tartışma sonrası silahlı kavgaya dönüşen olayda, taraflar birbirlerine tabanca ve tüfeklerle saldırdı. Dakikalarca süren çatışma sonucu Mehmet Emin Avcı, Ömer Avcı, Mustafa Avcı, Elif Avcı ve İbrahim Polat yaşamını yitirdi. O dehşet anlarına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Olay yerinden geçen bir sürücü tarafından, kavga sona ermeden saniyeler önce kayda alınan görüntülerde, taraflardan birinin yerde yatan yaralılara ateş ettiği görülüyor.