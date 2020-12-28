BIST 1.439
DOLAR 7,42
EURO 9,06
ALTIN 448,77
YEREL

Şanlıurfa'daki arazi kavgasının yeni görüntüler ortaya çıktı

ŞANLIURFA’da 5 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı arazi kavgasıyla ilgili kan donduran yeni görüntüler ortaya çıktı

Şanlıurfa'da geçtiğimiz günlerde katliam gibi bir olay meydana geldi. Şehrin Remzi Mahallesi'nde Avcı ve Polat aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeni ile silahlı kavgaya çıktı. Tartışma sonrası silahlı kavgaya dönüşen olayda, taraflar birbirlerine tabanca ve tüfeklerle saldırdı. Dakikalarca süren çatışma sonucu Mehmet Emin Avcı, Ömer Avcı, Mustafa Avcı, Elif Avcı ve İbrahim Polat yaşamını yitirdi. O dehşet anlarına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Olay yerinden geçen bir sürücü tarafından, kavga sona ermeden saniyeler önce kayda alınan görüntülerde, taraflardan birinin yerde yatan yaralılara ateş ettiği görülüyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Can Yaman İtalya'da başrol oldu!
Seren Serengil bu sefer ifşalanan kişi oldu!
Elazığ çok şiddetli sallandı! Depremin yeni görüntüler ortaya çıktı
Bursa'da feci kaza kamerada! Aniden çıkan otomobile çarptı havaya uçtu
Adana'da sosyal mesafeye uymayanlara hayatının şokunu yaşattı! İzlenme rekoru kırdı
Diyarbakır'da kendini bir anda yerde buldu! Sosyal medyada olay oldu
İstanbul'da feci kaza! Yerde acı içerisinde kıvrandı bağırmaya başladı
İkizler Ocak 2021 aylık burç yorumları finansal konular ön planda!
Bursa’da korkunç anlar! Sosyal medyada canlı yayın yaparken kazayı görüntüledi
Boğa Ocak 2021 aylık burç yorumları ailevi konulara dikkat!