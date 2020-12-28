Can Yaman İtalya'da başrol oldu!

Ülkemizde en son Bay Yanlış dizisiyle ekran karşısına gelmiş olan Can Yaman ülke sınırlarını aştı. İtalya'nın ünlü yapım şirketlerinden Lux Vide'nin 2021 yılı başlarında çekimlerine başlayacağı 'Sandokan' adlı dizide oynaması için teklif geldi. Teklifi kabul eden Can Yamanın kazanacağı ücret ise dudak uçuklattı.

Oynadığı dizilerin farklı ülkelerde yayınlanıyor olması Can Yaman'ın hayran kitlesini büyük oranda artırmıştı. İtalyan yapım şirketi tarafından gelen teklifi kabul eden ünlü oyuncu 10 bölüm sürecek olan 'Sandokan' dizisinde başrol olacak!