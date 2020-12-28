BIST 1.439
DOLAR 7,42
EURO 9,06
ALTIN 448,77
İNTERNETHABER TV

Can Yaman İtalya'da başrol oldu!

Can Yaman İtalya'nın önde gelen yapım şirketlerinden Lux Vide'nin 2021 yılı başlarında çekimlerine başlayacağı 'Sandokan' adlı dizide oynaması için teklif geldi.

Ülkemizde en son Bay Yanlış dizisiyle ekran karşısına gelmiş olan Can Yaman ülke sınırlarını aştı. İtalya'nın ünlü yapım şirketlerinden Lux Vide'nin 2021 yılı başlarında çekimlerine başlayacağı 'Sandokan' adlı dizide oynaması için teklif geldi. Teklifi kabul eden Can Yamanın kazanacağı ücret ise dudak uçuklattı.

Oynadığı dizilerin farklı ülkelerde yayınlanıyor olması Can Yaman'ın hayran kitlesini büyük oranda artırmıştı. İtalyan yapım şirketi tarafından gelen teklifi kabul eden ünlü oyuncu 10 bölüm sürecek olan 'Sandokan' dizisinde başrol olacak!

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Seren Serengil bu sefer ifşalanan kişi oldu!
Yengeç Ocak 2021 aylık burç yorumları aşk hayatınız hareketleniyor!
Bursa'da feci kaza kamerada! Aniden çıkan otomobile çarptı havaya uçtu
Esenyurt'ta markette kasiyere kabusu yaşattılar! O anlar kamerada
Diyarbakır'da kendini bir anda yerde buldu! Sosyal medyada olay oldu
İstanbul'da feci kaza! Yerde acı içerisinde kıvrandı bağırmaya başladı
İkizler Ocak 2021 aylık burç yorumları finansal konular ön planda!
Bursa’da korkunç anlar! Sosyal medyada canlı yayın yaparken kazayı görüntüledi
Boğa Ocak 2021 aylık burç yorumları ailevi konulara dikkat!
Yolcu minibüsü tırla çarpıştı: 4 ölü, 5 yaralı