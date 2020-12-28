Bahar Saygılıer'le Gün Sonu

Günün öne çıkan başlıkları arasında, asgari ücretle ilgili yapılan açıklamalar vardı. Başkan Erdoğan'ın asgari ücret için jest yapıp yapmayacağı merak konusu... Öte yandan Chp'li Belediyelerden vatandaşı sevindiren asgari ücret hamlesi geldi. Emekli ve memurlara yapılacak yeni yıl zamları belli oldu.
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