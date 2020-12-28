Un helvası nasıl yapılır bu lezzet damak çatlatıyor!

Un helvası nefis yemek tarifleri arasındadır. Mutfaklarda kadınların özel günlerde vazgeçilmezi un helvası 7'den 70'e herkesin sevdiği bir tatlıdır. Malzemeleri ve tarifi basit olsa sadece kavurması ve kıvamını tutturabilmek biraz zordur. Bu önemli tatlının yapılığını ve püf noktalarını sizlere bahsedeceğiz. Evinizdeki birkaç malzeme ile un helvası yaparak hem misafirlerinizi hem akşam aile çayının yanında yiyebileceğiniz bir tatlı olacak. İşte nefis yemek tarifleri un helvası…

Malzemeleri;

4,5 su bardağı un 3,5 su bardağı toz şeker 3,5 su bardağı su 100 gr tereyağı 1 su bardağı ceviz.