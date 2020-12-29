Vay vicdansız! CHP'li Vekil Pınar Gültekin'in babasını bakın ne için aramış...

Hürriyet Gazetesi yazarı Fatih Çekirge gündeme getirdi Pınar Gültekin'i babası Sıddık Gültekin'i arayan CHP'li vekili. Çekirge isim vermeyince, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel harekete geçti. Muğla Milletvekilleri ile görüştü, hangi vekilin Pınar Gültekin'in babasını aradığını sorguladı. Özgür Özel, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla detaylı bir araştırmaya girmişti. Vekilleri tek tek sorguladı, üçü Sıddık Gültekin'i aradığını, Muğla Milletvekili Hüseyin Girgin aile görüştüğünü itiraf etti ama neden aradığını doğru bir şekilde anlatmadı. Hüseyin Girgin hem Fatih Çekirge'ye açıklama yaptı hem de sosyal medya hesabından "Zorunlu açıklama" diyerek Sıddık Gültekin'i iddiasını ispata çağırdı.

Hadi Özışık'ın Perde Arkası konuğu Metin Özkan'dı... Özkan ile Özışık Pınar Gültekin meselisini konuştuktan sonra, söz bugün açıklanan asgari ücret artışına geldi. Asgari ücret artışı bu mu olmalıydı, muhalefetin, işçi sendikalarının tavrı..

Ve Metin Özkan ile Yavuz Ağıralioğlu arasındaki tartışma. Selahattin Demirtaş'la ilgili AHİM kararı ve sonrasında yaşananlar... Kemal Kılıçdaroğlu'nun Seval Türkeş'i ziyareti.... gündeme ilişkin diğer gelişmeler... Tüm ayrıntılar Hadi Özışık'ın Youtube kanalında.