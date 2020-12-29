Aslan Ocak 2021 aylık burç yorumları yeni kararlar alacaksınız!

Yengeç Ocak 2021 aylık burç yorumları Uygur Gür anlatımıyla internethaber.com'da. 2021'in ilk ayı olan Ocak'ta Aslan burcunu neler bekliyor? Ocak 2021 Aslan burcu aşk, para, kariyer, sağlık alanında hangi günler önemli, nasıl gelişmeler yaşanacak. Aslan Ocak 2021 aylık burç yorumlarını merak edenler özellikle bu ay sizleri bekleyen Dolunay'a dikkat edin. İşte Uygur Gür'ün anlatımıyla Ocak ayı Aslan burcu yorumu...

Sevgili yükselen Aslan'lar Ocak 2021 yorumlarına hoş geldiniz. 20 Ocak'a kadar güneş Oğlak burcunda Merkür ve Venüs'te Oğlak burcunda demekki odağınız iş ortamınızda, kariyerinizde çalışmıyorum diyorsanız da günlük rutinlerinizde en iyi şekilde yönetmekte. Çok çalışıp yorulacaksınız sağlığınıza odaklanacaksınız. 20 Ocak itibari ile güneş Kova burcuna giriş yapıyor Merkür'de orada demekki ikili ilişkileriniz dikkat çekecek. Bir takım kararlar almaya çalışıyorsunuz bunun içinde bol bol iletişim kuruyorsunuz. 28 Ocak'ta Aslan burcunda bir Dolunay var bu Dolunay ön plana çıkacağınızı gösteriyor hayatınızda bir netleşme olacak. 7 Ocak itibari ile Mars Boğa burcunda buda demek oluyorki ayın tamamında kariyerinizde, üstlerinizle olan ilişkilerde bununla ilgili bir mücadele var.