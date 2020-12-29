BIST 1.445
DOLAR 7,47
EURO 9,15
ALTIN 451,19
YEREL

Alkışlanacak hareket! Kağıthane'de polisin bu davranışı büyük takdir topladı

İhlas Haber Ajansı

KAĞITHANE’de cadde üzerinde bir grup çocuğun yanına giden polis ekipleri, arkadaşlarının su satarak ayakkabı almak istediği 11 yaşındaki çocuğu ekip otosuna alarak götürdüğü pazarda giydirdi. Yapılan yardıma sevinen çocuk, polis ekibine teşekkür ederken, Türk polisinin yaptığı bu davranış büyük takdir topladı.

Kağıthane Cendere Caddesi üzerinde dün sabah saatlerinde devriye görevini yapan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipler Büro Amirliği görevlileri, bir grup çocuğun yol kenarında su sattığını gördü. Ekibin yanlarına gitmesi üzerine korkan çocuklar uzaklaşmak istedi. Otodaki polis durumu fark etmesi üzerine çocukları yanına çağırdı. Bir süre sonra polis, yanına gelen çocuklara ne yaptıklarını sordu.

Çocukların, arkadaşları olan 11 yaşındaki Azberbaycan uyruklu Ferhat Seferov’a ayakkabı almak için su sattıklarını söyledi. Duydukları karşısından kayıtsız kalamayan Türk polisi, Seferov’u ve bir arkadaşını ekip otosuna aldı. Polis ekipleri ardından Hamidiye Mahallesi’ndeki kapalı semt pazarının yolunu tuttu.

Türk polisi büyük takdir topladı
Pazara giren polis ekipleri, Seferov’a yırtık olan ayakkabısı yerine 1 çift bot ve yeni bir eşofman altı aldı. Yardım karşısında sevinen çocuk ekiplere teşekkür ederken, 7 gün 24 saat görevini ifa eden Türk Polis Teşkilatı mensuplarının bu hareketi büyük takdir topladı. Yaşananlar ise kameralara yansırken, polis ekipleri Seferov’u ailesine teslim etti.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 1 yorum
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Sarıyer'de minibüsün dehşeti yaşattığı kadının kulağı koptu! Korkunç anlar kamerada
Aslan Ocak 2021 aylık burç yorumları yeni kararlar alacaksınız!
Bursa'da köpeği sürükledi! Vicdansız sürücü bakın ne ceza aldı
Kırmızı Oda 18. bölüm fragmanı
Uluslararası uyuşturucu kartelinin İngiliz üyesinin İstanbul'dan kaçış görüntüleri
Un helvası nasıl yapılır bu lezzet damak çatlatıyor!
Türkiye'ye gelecek Çin aşısı aşısı görüntülendi! İşte Sinovac deposu
Bahar Saygılıer'le Gün Sonu
Evde kuru domates ezmesi nasıl yapılır?
Şanlıurfa'daki arazi kavgasının yeni görüntüler ortaya çıktı