Başak Ocak 2021 aylık burç yorumları yorucu bir ay sizi bekliyor!

Başak Ocak 2021 aylık burç yorumlarına göre Başak burcunu Ocak ayında neler bekliyor? Başak burcu Ocak 2021 Uygur Gür'ün astroloji yorumlarıyla internethaber.com'da. Başak burcunu Ocak 2021'de iki önemli tarih bekliyor. Başak Ocak 2021 burç yorumlarına göre bu tarihlerden biri 28 Ocak'taki Dolunay. Başak Ocak ayı yorumlarında hem Ocak ayı Başak burcu yorumlarının detaylarına hem de Dolunay etkilerinin detaylarını okuyabilirsiniz. İşte Uygur Gür'ün Başak burçları için Ocak 2021 yorumlarının detayları...

Yükselen Başaklar 20 Ocak'a kadar güneş Oğlak burcunda olacak Merkür ve Venüs'te Oğlak burcunda olacak yani kiminiz yeni aşklara çekiliyor birileriyle tanışabilirsiniz yada olan ilişkinizi düzene koyabilirsiniz bazılarınız hobileriyle ilgilenebilir bunlar son derece dikkat çekiyor. 20 Ocak itibari ile güneş Kova burcuna girecek Merkür'de eşlik edecek demek ki çok çalışıp yorulacağınız bir dönem başlıyor çok yoğunsunuz iş hayatınızda çalışmıyorsanız da günlük rutinler gündemleriniz sizi çok fazla yoruyor olacak.

28 Ocak'ta bir Aslan Dolunay'ı gerçekleşecek sanki bu Dolunay sağlığınızla ilgili bir takım problemleri ön plana çıkartıyor yada bu Dolunay zamanı ruhsal olarak kendi kendinizi yediğiniz bir dönem olabilir, bilinç altınız çok hareketli olabilir, iş hayatı sizi tüketiyor da olabilir. Bu ay 7 Ocak itibari ile Mars Boğa burcuna geçiş yapıyor yani hayatı çok sorguluyorsunuz inançlarınızı, hayat görüşünüzü yaşamla, hayatla bir derdiniz var gibi duruyor. Bazılarınızın eğitimle ilgili bir gündemi olabilir, yeni iş bağlantıları olabilir özellikle yurt dışı bağlantılı işler burada bir eforunuz olabilir.