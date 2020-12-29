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Beyoğlu'nda 1 kişi boğazından bıçaklanarak öldürüldü kavga anı kamerada

Demirören Haber Ajansı

BEYOĞLU'nda iki kişinin yumruklu tekmeli kavgası cinayetle sonuçlandı. Kavgada boğazından ve çeşitli yerlerinden bıçaklanan şahıslardan biri hayatını kaybetti. Kan donduran anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Güllabici Sokak üzerinde, Zafer Seferyılmaz ile bir şahıs arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. İsmi öğrenilemeyen saldırgan, Zafer Seferyılmaz'ı boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralan Seferyılmaz ise kendini yakında bulunan Beyoğlu Çocuk Büro Amirliği'nden içeri attı.

Polis ekipleri yere yığılan yaralı için olay yerine sağlık ekibi çağırdı. Polis merkezinden sedyeye alınan yaralı, kalp masajı yapılarak ambulansa konuldu.

Vücudunda ondan fazla bıçak darbesi bulunan Seferyılmaz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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