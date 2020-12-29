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POLİTİKA

Ali Babacan 28 Şubat sürecini anlatırken ağladı

Ali Babacan, 28 Şubat sürecinde kız kardeşinin başörtüsü yüzünden üniversiteden uzaklaştırıldığı günleri anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin 1. Olağan Kongresi'nde kürsüye çıkarak partililere seslendi.

Kürsüdeki konuşmalarında 2000'li yılların öncesine değinen Ali Babacan, o dönemlerde toplumun ayrıştırıldığını ve insanların ötekileştirildiğini, baskı gördüğünü söyledi.

Herkesin o süreçte acılar çektiğini vurgulayan Babacan, kendi ailesinde de 28 Şubat sürecini ızdırap olarak yaşadığını dile getirdi.

Kız kardeşinin başına gelenleri anlatan Babacan, "Benim kız kardeşim..." ifadeleriyle başladığı konuşmasında duraksamasının ardından salondaki alkış sesleriyle birlikte gözyaşlarına hakim olamadı.

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