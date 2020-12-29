Akrep Ocak 2021 aylık burç yorumları kariyeriniz gündemde!

Akrep Ocak 2021 aylık burç yorumları Uygur Gür'ün anlatımıyla internethaber.com'da. 2021'in ilk ayı olan Ocak'ta Akrep burcunu neler bekliyor? Ocak 2021 Akrep burcu aşk, para, kariyer, sağlık alanında hangi günler önemli, nasıl gelişmeler yaşanacak. Akrep Ocak 2021 aylık burç yorumlarını merak edenler özellikle bu ay sizleri bekleyen Dolunaya dikkat edin. İşte Uygur Gür'ün anlatımıyla Ocak ayı Akrep burcu aylık yorumu...

Yükselen Akrepler 20 Ocak'a kadar güneş Oğlak burcunda Merkür ve Venüs'te Oğlak burcunda demekki kararlarınız, planlarınız, fikirleriniz, iletişiminiz dikkat çekiyor sürekli bir şeyler danışıyorsunuz. 20 Ocak itibari ile güneş Kova burcuna giriş yapacak ve Merkür'de ona eşlik ediyor olacak yani odağınız tamamen evinize, yuvanıza, yaşam alanına dönüyor ailevi gündemler var. 28 Ocak'ta bir Aslan Dolunay'ı var bu Dolunay'la beraber yaşamınız için, toplumsal statünüz için belki de kariyeriniz için aldığınız yeni kararlar son derece dikkat çekiyor. 7 Ocak itibari ile Mars Boğa burcuna giriş yapacak demekki her türlü ikili ilişkinizde zaman zaman zorlanmaya başlıyorsunuz aşk hayatınızda, ticari ortaklıklarda, sosyal çevre ilişkilerinde bir anilik var, gerilimler var.