BIST 1.457
DOLAR 7,36
EURO 9,02
ALTIN 444,42
YEREL

İstanbul'da yakılarak öldürülen Aylin Sözer TV programındaki sözleri Twitter'da TT oldu

İSTANBUL Maltepe'de eski sevgilisi tarafından yakılarak öldürülen öğretim üyesi Aylin Sözer'in geçen yıl katıldığı bir TV programında "Biz toplumda şiddeti ne kadar çok gözlemliyorsak çocuklar arasında da o kadar yaygınlaşıyor" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

Bugün Maltepe'de eski sevgilisi olduğu iddia edilen Kemal Delbe tarafından yakılarak öldürülen öğretim üyesi Aylin Sözer'in geçen yıl katıldığı bir TV programında söyledikleri gündem oldu.

Sözer'in, yayında "Ne büyüklükte bir sorunla karşı karşıyayız? Okullarda şiddet yaygınlaşıyor diyebiliyor muyuz?" sorusuna verdiği cevap dikkat çekici nitelikteydi: "Çocuklar, sadece yaptıkları gözlemleri değil, bunları birbirlerine aktarıyorlar. Akran zorbalığı denilen çok ciddi bir sorun var. Birbirleri aralarında da yaşadıkları. Sadece yetişkinlerden gördükleri değil çevrelerinden gördüklerini birbirlerine uygulamaya başladılar. İşte öğretmenlere varan sonuçları var ve çok ciddi sonuçlar bunlar. Biz toplumda şiddeti ne kadar çok gözlemliyorsak çocuklar arasında da o kadar yaygınlaşıyor." demişti. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 1 yorum
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Akrep Ocak 2021 aylık burç yorumları kariyeriniz gündemde!
Hırvatistan’da 6.3 şiddetinde deprem sonrası yaşananlar kamerada
Koronavirüs aşısı olan Çağla Şıkel ilk izlenimlerini anlattı
Beyoğlu'nda 1 kişi boğazından bıçaklanarak öldürüldü kavga anı kamerada
Terazi Ocak 2021 aylık burç yorumları odağınız ailede!
Başak Ocak 2021 aylık burç yorumları yorucu bir ay sizi bekliyor!
Vay vicdansız! CHP'li Vekil Pınar Gültekin'in babasını bakın ne için aramış...
Alkışlanacak hareket! Kağıthane'de polisin bu davranışı büyük takdir topladı
Sarıyer'de minibüsün dehşeti yaşattığı kadının kulağı koptu! Korkunç anlar kamerada
Aslan Ocak 2021 aylık burç yorumları yeni kararlar alacaksınız!