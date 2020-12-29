Arka Sokakların Tekin'inden ilişki sorularına tepki!

Oyuncu çift Dilara Aksüyek ve Onur Bay, önceki gün Cihangir'de yürüyüş yaparken objektiflere yakalanmıştı, aralarında 9 yaş fark olan çifte bu soru yöneltilince Onur Bay, ''21'inci yüzyılda böyle şeylerin konuşuluyor olması üzücü'' yanıtını verdi. Yaş farkının sorun olmadığını dile getiren çift maskesiz bir şekilde Cihangir sokaklarında dolaşırken kameralara yakalandı.

Sevgilisinden 9 yaş küçük olan Onur Bay muhabirlerin aralarındaki yaş farkını sorması üzerine “21’inci yüzyılda artık böyle şeylerin konuşulması üzücü. Yaş farkı sorun değil, biz mutluyuz. Her şey çok güzel gidiyor” dedi.