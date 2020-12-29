Masterchef'te Serhat finalde nişanlısı kimdir basitçe şampiyon olurum demişti

Masterchef Türkiye 2020'nin 2. finalisti belli oldu. Yaptığı tatlı ile kaybettiği puanları geri alan Serhat Doğramacı, Barbaros'un yanına giderek ikinci finalist olmaya hak kazandı. Masterchef'i üçüncü bitiren kişi ise Emir Elidemir oldu.