Masterchef'te Serhat finalde nişanlısı kimdir basitçe şampiyon olurum demişti
Masterchef Türkiye 2020'de heyecan dolu final haftası başladı. Bugün yapılan eleme yarışmalarından alnının akıyla çıkan ve 2. finalist olmaya hak kazanan isim Masterchef Serhat Doğramacı oldu. Peki Serhat Doğramacı kimdir, nişanlısı kim?
Masterchef Türkiye 2020'nin 2. finalisti belli oldu. Yaptığı tatlı ile kaybettiği puanları geri alan Serhat Doğramacı, Barbaros'un yanına giderek ikinci finalist olmaya hak kazandı. Masterchef'i üçüncü bitiren kişi ise Emir Elidemir oldu.
Daha yarışmanın başındaki elemelerde iddiasını ortaya koyan ve geçen seneki yarışmacıları beğenmedim, şampiyon olmaya geldim' diyen Serhat Doğramacılar hayatı, ailesi de merak ediliyor. Peki kimdir Serhat Doğramacılar, onun zoruyla katıldığım dediği nişanlısı Burcu Bakır kimdir?
Öncelikle 23 yaşındaki Serhat'ın aslen nereli olduğunu öğrenelim. Serhat, “Babam Kerkükte doğmuş, anneannem Yugoslav göçmeni. Ben İstanbulluyum. Soyadımın kaynağı İhsan Doğramacı.” yanıtını vermişti
Geçtiğimiz programlarda arkadaşlarının ve jüri üyelerinin baş sağlığı mesajlarının ardından Serhat'ın nişanlısının babasının vefat ettiği ortaya çıkmıştı. Porgramda göz yaşlarını tutumayan Serhat'ın nişanlısı da merak konusu olmuştu.