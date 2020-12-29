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İNTERNETHABER TV

Bahar Saygılıer'le Gün Sonu

Gün sonu programında bugün, Türkiye ve dünyada yaşanan korona virüs gelişmelerinin yanı sıra, Türkiye siyasetinden öne çıkan başlıklar söz konusu... Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'nde istifalar sürüyor. DEVA Partisi Başkanı Ali Babacan gözyaşlarını tutamadı. Anayasa Mahkemesi'nden Osman Kavala kararı çıktı ve Yunanistan ile alakalı büyük plan açıklaması ve daha fazla Bahar Saygılıer ile Gün Sonu programında...

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