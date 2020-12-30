Serhat Masterchef finale kaldı Emir elendi! Emir ölen babasını anarak veda etti
3 Ocak 2021 pazar günü Masterchef Türkiye birincisi belli olacak. Masterchef finali öncesi Serhat Doğramacı ile Emir Elidemir kapıştı. Peki Masterchef'te kim elendi finale kalan isim kim?
Masterchef Türkiye 2020'de dananın kuyruğu bu akşam koptu ve büyük finale giden 2 yarışmacı belli oldu. Özgül'ün elenmesi ile ilk 3'e kalan yarışmacılardan Barbaros Yoloğlu, yaptığı 3 yemek ile jüriyi mest ederek ilk finalist olmaya hak kazanmıştı. Salı gecesi gerçekleşen yarı final ise nefes kesti. Emir ile Serhat arasında gidip gelen yarışta finale adını yazdıran isimle Masterchef'e veda eden isim belli oldu. İşte Masterchef Türkiye finaline kalan isim ile elenen yarışmacı:
Masterchef Türkiye'de 3 Ocak 2021'de birincinin belirleneceği final için geri sayım başladı. İlk finalist pazartesi gecesi yapılan yarışta ortaya çıktı. Barbaros Yoloğlu ilk yemeğiyle geriye düştüğü yarışta ikinci yemeğinde Mehmet Şefe kaşık attırarak rekor oy aldı. Barbaros Masterchef finaline 71 puan toplayarak çıktı. Emir 65 puanla ikinci olurken, Serhat 61 puanla üçüncü olmuştu. Masterchef birinciliğinin favori isimlerinden biri olan Barbaros'un rakibi de yarı finalle belli oldu.
Yarı final ilk oyunun sonucu : Masterchef Türkiye yarı finalinde Emir Elidemir ile Serhat Doğramacı karşı karşıya geldi. Yarı finalin konsepti tereyağlı yemekler olarak belirlendi. 3 etaplı yarışan ilk etabını başlangıçlar oluşturdu. Emir başlangıç tabağında böbrek ile çalışırken, Serhat ciğeri tercih etti. İlk tur oylamanın sonucunda yarışmacıların yemekleri şeflerin önüne çıktı. Serhat şeflerin tamamından 8'er puan toplayarak 24 puanla ilk turun galibi oldu. Emir ise şeflerden toplamda 20 puan aldı.
İkinci etabın galibi kim?
Yarı finalde ikinci etapta Emir ve Serhat'tan ana yemek yapmaları istendi. Tereyağ konseptli ana yemeklerin oylamasında büyük bir sürpriz yaşandı. Emir 4 puan geride başladığı oyunu 2 puan önde tamamladı. Emir 45 puana çıkarken Serhat 43 puanda. İşte şeflerin verdiği oylar:
Danilo Şefin oyu:
Serhat : 6 puan / Emir : 8 puan
Somer Şefin oyu :
Serhat : 7 puan / Emir : 9 puan
Mehmet Şefin oyu :
Serhat : 6 puan / Emir : 8