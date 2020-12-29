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İstanbul Esenyurt'ta kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

İSTANBUL Esenyurt'ta 11 yaşındaki kız çocuğunun yabancı uyruklu bir şahıs tarafından tacize uğradığı iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı. Mahallelinin linç etmek istediği şahsı polis ekipleri gözaltına aldı.

İSTANBUL Esenyurt Güzelyurt Mahallesi'nde yaşanan olayda; 11 yaşındaki kız çocuğunun 38 yaşındaki yabancı uyruklu bir şahıs tarafından taciz edildiği iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı. İddia üzerine toplanan mahalleli, şahsı linç etmek istedi. Bu sırada yabancı uyruklu şahıs, mahallelinin elinden kurtularak bir iş yerine sığındı. Olayı gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve özel harekat ekipleri vatandaşları sakinleştirmek için uzun süre uğraştı. Vatandaşların sakinleşmemesi üzerine polis ekipleri, şüpheli şahsı zırhlı araca koyarak polis merkezine götürdü.

Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen şahsın ilk ifadesinde iki eşi ve 9 çocuğunun olduğu ve kız çocuğuna sadece adresi sorduğunu söylediği öğrenildi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

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