Masterchef Emir Elidemir elendi vedada ölen babası için söyledikleri

Masterchef Türkiye 2020'de dananın kuyruğu bu akşam koptu ve büyük finale giden 2 yarışmacı belli oldu. Özgül'ün elenmesi ile ilk 3'e kalan yarışmacılardan Barbaros Yoloğlu, yaptığı 3 yemek ile jüriyi mest ederek ilk finalist olmaya hak kazanmıştı. Salı gecesi gerçekleşen yarı final ise nefes kesti. Emir ile Serhat arasında gidip gelen yarışta finale adını yazdıran isimle Masterchef'e veda eden isim belli oldu.

Emir Elidemir yarışa geride başladı ancak ana yemekle Serhat'ın önüne geçti. Elenen ve finale kalan ismi tatlı belirledi. Tatlıda daha iyi olduğu düşünülen Emir risk alınca elenen isim oldu. Serhat ise son dakikada ipten döndü ve yarı finale çıktı. Emir Elidemir'in vedasında ölen babasıyla ilgili sözleri ise duygulandırdı...