Ali Babacan neden ağladı?

Ali Babacan'ın gözyaşları! DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 28 Şubat dönemini anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Salondan büyük alkış alan Babacan, neden ağladı? Başörtüsü sorununu çözen iktidara karşı tavrı nedir?

Davutoğlu'nun partisinde istifalar arttı AK Parti'den ayrılıp Gelecek Partisi’ni kuran Ahmet Davutoğlu, partisini bir arada tutamıyor. Sakarya İl Başkanlığı'ndaki istifalara ilçelerden de katılım oldu. Davutoğlu istifalar karşısında ne yapacak?