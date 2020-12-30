BIST 1.470
DOLAR 7,37
EURO 9,04
ALTIN 446,31
GÜNCEL

Ekrem İmamoğlu 'Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?' sorusuna bakın ne yanıt verdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ekrem İmamoğlu, Haber Global'de yayınlanan ve Candaş Tolga Işık'ın sunduğu 'Az Önce Konuştum' adlı programın bu haftaki konuğu oldu. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. 

Ekrem İmamoğlu "Cumhurbaşkanlığı makamına hazırlanma diye bir şey olabilir mi? Benim tek gündemim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İstanbul kenti. Siyasi geçmişime bakalım; Beylikdüzü Belediye Başkanı adayı olmam istendiğinde ön seçim istedim, kazanınca oldum. Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı sürecimi biliyorsunuz. Bu konuda 'ben istiyorum' diye bir şey olamaz." açıklanmasında bulundu.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Yay Ocak 2021 aylık burç yorumları güzel haberler sizleri bekliyor!
Elazığ'da 4 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada! Hurdaya döndü
İzmit'te feci olay: Tamir etmek istediği kamyonet çalışınca hayatını kaybetti
Çin aşısı Türkiye'ye geldi
Menajerimi Ara 19. bölüm fragmanı
Masterchef Emir Elidemir elendi vedada ölen babası için söyledikleri
İstanbul Esenyurt'ta kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı
Çin'den sipariş edilen koronavirüs aşıları yola çıktı
Masterchef Serhat Doğramacı 'basit bir şekildi birinci olacağım' demişti
Bahar Saygılıer'le Gün Sonu