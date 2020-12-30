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Hamile Meryem Uzerli'den yeni pozlar

Doğumuna çok kısa bir süre kalan Meryem Uzerli bebeğini kucağına alacak olmanın heyecanını yeni çektirdiği fotoğraflarla sosyal medya hesabında paylaştı.

Bir süredir ekranlardan uzak olan Meryem Uzerli, yakında kucağına alacağı bebeğinin doğumuna gün sayarken stüdyoya girdi. 8,5 aylık hamile olan güzel oyuncu çektirdiği pozları sosyal medyası üzerinden takipçileriyle paylaştı. O fotoğraflar hayranlarından büyük beğeni topladı.

Can Ateş ile birlikteliğinden Lara adında bir kızı olan oyuncu, geçtiğimiz aylarda şu açıklamamlarda bulunmuştu: Çocuğum kısmetse ocak ayında dünyaya gelecek, cinsiyeti kız. Lara artık 7 yaşında, zaten uzun zamandır kardeş istiyordu. Kendi ailemizi kuruyoruz''. Uzerli çok yakında bebeğini kucağına alacak olmanının heyecanını da sosyal medyada takipçileriyle sık sık paylaşıyor.

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