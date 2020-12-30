Çağla Şikel'in 'aşı' isyanı! O yorumlara tepki gösterdi

Koronavirüs aşısı için pek çok ünlü isim gönüllü olmaya devam ediyor bu isimlerden biri de ünlü manken Çağla Şikel, aşı yaptırırken çekilen videosunu yayınlayan Şikel kendisine yöneltilen ayrımcılık yorumlarına tepki gösterdi.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de faz 3 çalışmalarına başlanan Çin menşeli koronavirüs aşısına gönüllü olan manken Çağla Şikel, ''3. faz gönüllüsü olarak coronavac aşımı oldum, koronadan korkun aşıdan değil açıklamasında bulunmuştu hatta aşı olduğu anları sosyal medya hesabında paylaşan Şikel, ''nasıl aşı oldunuz, size ayrımcılık mı yapıldı'' sorularına isyan etti.