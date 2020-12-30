Yemen'de yeni kabine üyelerini taşıyan uçağın inişi sırasında şiddetli patlama

Yemen'de yeni kurulan hükümetin yetkililerini taşıyan uçağın Aden Havalimanı'na inişi sırasında şiddetli bir patlama oldu. ​İlk belirlemelere göre, patlama sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 20'den fazla kişi de yaralandı.

Reuters haber ajansında yer alan haberde, Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik Said ve diğer kabine üyelerinin güvenli bir şekilde şehirde bulunan başbakanlık konutuna götürüldüğü ifade edildi.

Korkunç anlar kameraya saniye saniye yansıdı.