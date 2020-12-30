BIST 1.478
DOLAR 7,35
EURO 9,02
ALTIN 443,88
DÜNYA

Yemen'de yeni kabine üyelerini taşıyan uçağın inişi sırasında şiddetli patlama

YEMEN hükümetinin yeni kabine üyelerinin ülkeye ulaştığı sırada, Aden Havalimanı terminalinde büyük bir patlama meydana geldi.

Yemen'de yeni kurulan hükümetin yetkililerini taşıyan uçağın Aden Havalimanı'na inişi sırasında şiddetli bir patlama oldu. ​İlk belirlemelere göre, patlama sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 20'den fazla kişi de yaralandı.

Reuters haber ajansında yer alan haberde, Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik Said ve diğer kabine üyelerinin güvenli bir şekilde şehirde bulunan başbakanlık konutuna götürüldüğü ifade edildi.

Korkunç anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Aylin Sözer'i öldüren zanlı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
Kars'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yaptırıldı! Görenler hayran kaldı
Bakan Soylu'dan Demirtaş’a özgürlük isteyenlere kızı dağa kaçırılan annenin görüntüsü ile tepki
Bakırköy Belediyesi'nde darp iddiası! Eski meclis üyesinin parmakları kırıldı
Ekrem İmamoğlu 'Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?' sorusuna bakın ne yanıt verdi
Yay Ocak 2021 aylık burç yorumları güzel haberler sizleri bekliyor!
Elazığ'da 4 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada! Hurdaya döndü
Maltepe'de Aylin Sözer'i öldüren katil Kemal Ayyıldız'ın binaya giriş anı kamerada
İzmit'te feci olay: Tamir etmek istediği kamyonet çalışınca hayatını kaybetti
Çin aşısı Türkiye'ye geldi