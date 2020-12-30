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Aylin Sözer'i öldüren zanlı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Anadolu Ajansı

MALTEPE'de akademisyen Aylin Sözer'i öldüren Kemal Ayyıldız, "Canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmek" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Maltepe'de akademisyen Aylin Sözer'i öldüren Kemal Ayyıldız, emniyet işlemlerinin ardından hakkında, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Kemal Ayyıldız, savcılık sorgusunun ardından, "Canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmek" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 

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