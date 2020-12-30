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Maltepe'de öğretim görevlisi Aylin Sözer'i öldüren katilin ilk ifadesi ortaya çıktı

İSTANBUL'da üniversite hocası Aylin Sözer'i evinde yakarak öldüren katil zanlısı Kemal Delbe'nin ilk sözleri ortaya çıktı. Cinayeti itiraf eden Delbe, tartışma sırasında akademisyenin boğazını kestiğini daha sonra da hırsızlık süsü vermek için yaktığını anlattı. Öte yandan katilin eve geldiği anlar da ortaya çıktı.

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CNN Türk İstihbarat Şefi Nihat Uludağ, Aylin Sözer'in öldürülmesiyle ilgili detayları anlattı. Buna göre, Delbe, gözaltına alındıktan sonra verdiği ilk ifadede 32 yaşında olduğunu ve inşaatlarda işçilik yaptığını söyledi. Sözer'i de tanıdığını iddia eden Delbe, sabah saat 08.00 sıralarında Sözer'in evine gittiğini belirtti. Orada bir süre Sözer ile konuştuğunu, daha sonra aralarında bir tartışma çıktığını söyleyen Delbe, bu tartışma sırasında Sözer'i boğazını keserek öldürdüğünü itiraf etti.

Polisi de yakmaya çalıştı
Uludağ, olayın ayrıntılarını şöyle aktardı: "Aylin Sözer'in yakınları ondan haber alamayınca polisi arıyorlar. Ve polis ekipleri o eve gidiyor. Kapıyı çalıyorlar, zorluyorlar. Polisin geldiğini anlayınca zanlı bu defa yanıcı bir maddeyle evi yakmaya çalışıyor. Hatta polis kapıya barikat kuruyor. Zanlı kapıyı açan polisi de yakmaya çalışıyor. Orada da bir hamlesi var. Ve zanlı gözaltına alındı. Şu anda zanlı İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından sorgulanıyor.

"Niye evi yaktıklarını sorduklarında ise; olaya bir hırsızlık süsü vermek için bu işlemi yaptığını da söylüyor. Sabah kadar bu sorgu sürecek fiziki deliller aranacak. İşin netliği sabaha kadar devam edecek."

Tek kişilik hücreye kondu

Maltepe'de meydana gelen cinayetle ilgili soruşturma çok yönlü sürüyor. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada Maltepe'de gözaltına alınan Kemal Delbe, Cinayet Büro Amirliğinde tek kişilik bir hücreye konulduğu öğrenildi.

Özel ekip kuruldu

Cinayet Büro Amirliğinde oluşturulan özel bir ekip tarafından yapılan soruşturmada Kemal Delbe'nin cep telefonu ile e-posta hesapları, hatta banka hesaplarının da inceleme altına alındığı öğrenildi.

Öte yandan, çevrede bulunan bütün güvenlik kamera kayıtları da Cinayet Büro Amirliği'nde toplanıyor. Şüphelinin ilk yakalandığı anda polis memurlarına Aylin Sözer'le birlikteliği ile ilgili söylediği bazı iddiaların doğru olup olmadığının da araştırıldığı belirtildi.

Yetkililer olayla ilgili delillerin toplanmasının ardından şüphelinin olayla ilgili ifadesinin alınmaya başlanacağı işlemlerinin tamamlanmasının ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edileceğini söyledi.

Ne olmuştu?

Maltepe'de Kemal Delbe, eski sevgilisi olduğu iddia edilen özel bir üniversitede öğretim görevlisi Aylin Sözer'in üzerine yanıcı madde döktükten sonra ateşe verdi. Kadın yanarak, feci şekilde hayatını kaybederken, şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

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