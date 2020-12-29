İstanbul'da Aylin Sözer'in yakılarak öldürülmesine tepkiler çığ gibi! Twitter'da TT oldu

Yapılan incelemelerde, Kemal Delbe'nin, Aylin Sözer'den borç para istediği ve dün akşam saatlerinde Sözer'in evine gittiği öğrenildi. Şüphelinin yapılan üst aramasında üzerinde Sözer'e ait altınlar ve yanıcı sıvı bulundu. Polislerin bazıları dumandan etkilenirken şüpheli Delbe gözaltına alındı. Yaşanan korkunç olayın ardından #AylinSözer etiketi Twitter'da gündem oldu. Birçok siyaset, sanat ve spor dünyasının kişi yaşanan korkunç olaya tepki gösterdi.



İşte Twitter'da vahşi cinayete gelen tepkiler...



