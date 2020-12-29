İstanbul'da Aylin Sözer'in yakılarak öldürülmesine tepkiler çığ gibi! Twitter'da TT oldu
İSTANBUL'da özel bir üniversitede öğretim görevlisi olan Dr. Aylin Sözer, bugün eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Kemal Delbe tarafından evinde yakılarak öldürülmesi Twitter'da gündem oldu. Birçok isim sert şekilde tepki gösterdi.
İstanbul'da Kemal Delbe (32) adlı kişi, eski sevgilisi olduğu iddia edilen öğretim üyesi Aylin Sözer'in (48) önce boğazını kesti ardından üzerine yanıcı madde döktükten sonra ateşe verdi. Öğretim üyesi, yanarak feci şekilde hayatını kaybetti.
Yapılan incelemelerde, Kemal Delbe'nin, Aylin Sözer'den borç para istediği ve dün akşam saatlerinde Sözer'in evine gittiği öğrenildi. Şüphelinin yapılan üst aramasında üzerinde Sözer'e ait altınlar ve yanıcı sıvı bulundu. Polislerin bazıları dumandan etkilenirken şüpheli Delbe gözaltına alındı. Yaşanan korkunç olayın ardından #AylinSözer etiketi Twitter'da gündem oldu. Birçok siyaset, sanat ve spor dünyasının kişi yaşanan korkunç olaya tepki gösterdi.
İşte Twitter'da vahşi cinayete gelen tepkiler...
Ziya Selçuk
Zehra Zümrüt Selçuk