BIST 1.460
DOLAR 7,38
EURO 9,05
ALTIN 445,63
HABER /  DÜNYA

ABD'de cumhuriyetçi senatör 41 yaşında koronavirüsten hayatını kaybetti

ABD’de Louisiana temsilcisi seçilen Luke Letlow, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 41 yaşında hayatını kaybetti.

Abone ol

Cumhuriyetçi Parti’den Louisiana temsilcisi seçilen Luke Letlow, 18 Aralık'ta rahatsızlanınca gittiği hastanede yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Evde karantinaya alınan Letlow, 5 gün sonra durumu ağırlaşınca Ochsner LSU Health Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Letlow, dün akşam yaşamını yitirdi.

Evli ve iki çocuk babası Letlow’un sözcüsü yaptığı açıklamada, "Aile sayısız dua ve destek için minnettar, ancak bu zor ve beklenmedik zamanda mahremiyet istiyor" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Malatya'da kaçırıldı denen kız Adıyaman'da bakın nerede bulundu
Tekirdağ'da maske takmadı polisin yüzüne tükürdü! Söyledikleri şok etti
Zlatan Ibrahimovic hobileri için orman satın aldı
Antalya'da depodan kömür gibi çıktı sözleri pes dedirtti: Ben sizin gibi...
TÜBİTAK 90 personel alacak! İlan Resmi Gazete'de yayımlandı
Nazlı Kayı ailesi kimdir babası ne iş yapıyor zengin mi?
Yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu: 11 gözaltı
İstanbul'un biyolojik ritmi bozuldu! Daha fazla kavrulup kuraklık çekeceğiz
ABD’de avukat Noel gecesi koronavirüs tedavisi gören eşini öldürüp intihar etti
Borçların yeniden yapılandırılması... Başvuru süreci uzatıldı
Yorumlar