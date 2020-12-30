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Yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu: 11 gözaltı

GAZİANTEP'te, sahte alkole karşı yapılan çalışma sonucu tespit edilen 48 adrese yapılan operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

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81 ilde eş zamanlı başlayan ‘sahte alkol operasyonu’ kapsamında KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde Merkez ve Dış İlçe Emniyet Müdürlükleri ve Amirliklerinin katılımıyla kent genelinde biri imalathane olarak kullanılan garaj olmak üzere toplamda 48 adrese 64 ekip, 174 personel ile operasyon yapıldı.

Ele geçirilen malzemeler

Yapılan operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınırken, 281 şişe içki, 569 litre etil alkol, 82.5 litre dökme içki, 201 adet içki yapımında kullanılan aroma, 7 bin 600 adet makaron, bin 850 adet şişe kapağı, 13 bin 500 adet etiket, 500 adet kapak kapşonu ve 111 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 şüpheli hakkında 5607 SKM kapsamında işlem başlatıldı.

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